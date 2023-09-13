Москва 13 сентября 2023, 17:15 Будущих соцработников обучат уходу за маломобильными людьми в симуляционном центре в Москве Будущие соцработники смогут учиться ухаживать за маломобильными людьми в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Профессиональную программу «Сиделка. Помощник по уходу» смогут освоить студенты московских колледжей по подготовке соцработников. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Программу удалось разработать благодаря договору между колледжем по подготовке социальных работников имени Е. И. Холостовой и Научно-практическим геронтопсихиатрическим центром имени О. В. Кербикова.

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Замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина оценила сотрудничество двух организаций, заявив, что работникам системы соцзащиты необходимо учиться заботе, уважению и принятию. Также это покажет студентам, что труд сиделки, специалиста по уходу — благородное и достойное дело.

«Обучение в симуляционном центре позволит не только получить те важные практические навыки, которые обязательно пригодятся в дальнейшей работе по специальности, но и повысить уровень эмпатии, научиться понимать и принимать своих будущих подопечных», — заявила Шалыгина.

По новой программе смогут обучаться более 450 студентов в год. Преподаватели симуляционного центра прочтут для будущих соцработников курсы лекций, а также проведут курсы повышения квалификации, тренинги и мастер-классы по уходу и особенностям коммуникации с людьми с когнитивными нарушениями.

Ранее в симуляционном центре закончилось обучение первой группы сиделок. Курсы повышения квалификации прошли 90 специалистов, которые отработали курсы по перемещению, гигиене, помощи при приеме пищи, профилактике осложнений и профессионального выгорания, оказанию первой помощи.