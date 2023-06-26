26 июня 2023, 21:08
Будущие контрактники рассказали о желании отправиться в зону СВО для защиты Родины
Будущие контрактники из Москвы рассказали, что хотят пойти служить, чтобы защитить Россию
Добровольцы в пункте отбора контрактников рассказали, что готовы выполнять задачи в зоне российской военной спецоперации. Будущие бойцы хотят защитить страну и близких, сообщило агентство городских новостей «Москва».
Ежедневно россияне приходят в единый центр отбора на улицу Яблочкова в Москве, чтобы подписать контракт с Минобороны. Они признались журналистам, что хотят пополнить ряды армии для защиты Родины.
Реклама
Один из претендентов подчеркнул, что давно решил пойти служить.
«Основная задача мужчины — защищать свою Родину, семью, близких. Решение было в принципе принято с начала СВО, просто определенные обстоятельства задерживали, и только сейчас смогли к этому моменту подойти», — отметил он.
Другой доброволец рассказал, как его поддерживает семья.
«Мой сын только что домой поехал, ему десять лет, и он мной горд. Он говорит: „Пап, ты мужик!“» — добавил он.
Подробную информацию о правилах набора на контрактную службу можно найти на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.
Ранее глава Воскресенска рассказал о поддержке военнослужащих по контракту и их семей.
Военные
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Москва 2023
Реклама
Реклама