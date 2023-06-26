Москва 26 июня 2023, 21:08 Будущие контрактники рассказали о желании отправиться в зону СВО для защиты Родины Будущие контрактники из Москвы рассказали, что хотят пойти служить, чтобы защитить Россию РИА «Новости»

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Добровольцы в пункте отбора контрактников рассказали, что готовы выполнять задачи в зоне российской военной спецоперации. Будущие бойцы хотят защитить страну и близких, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Ежедневно россияне приходят в единый центр отбора на улицу Яблочкова в Москве, чтобы подписать контракт с Минобороны. Они признались журналистам, что хотят пополнить ряды армии для защиты Родины.

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Один из претендентов подчеркнул, что давно решил пойти служить.

«Основная задача мужчины — защищать свою Родину, семью, близких. Решение было в принципе принято с начала СВО, просто определенные обстоятельства задерживали, и только сейчас смогли к этому моменту подойти», — отметил он.

Другой доброволец рассказал, как его поддерживает семья.

«Мой сын только что домой поехал, ему десять лет, и он мной горд. Он говорит: „Пап, ты мужик!“» — добавил он.

Подробную информацию о правилах набора на контрактную службу можно найти на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее глава Воскресенска рассказал о поддержке военнослужащих по контракту и их семей.