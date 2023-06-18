Москва 18 июня 2023, 13:05 Будущие контрактники рассказали о влиянии примера друзей на решение пойти на службу Будущие контрактники из Москвы рассказали о примере друзей, вдохновившем их пойти служить РИА «Новости»

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Добровольцы в пункте отбора на военную службу по контракту готовы выполнять задачи в зоне спецоперации. Будущие защитники Родины в том числе последовали примеру близких, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Жители столицы и приезжие из других регионов каждый день приходят в единый центр отбора, расположенный на улице Яблочкова, чтобы заключить контракт с Минобороны. Они рассказали журналистам, чем было вызвано такое решение. Основной мотивацией для всех новобранцев стали патриотизм и желание защищать Родину. Также у многих добровольцев в зоне СВО находятся близкие, которым они хотят помочь.

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«Все в семье служили, это обычный долг перед Родиной. Есть, конечно, друзья, которые там сейчас служат, — они тоже немножко послужили мотивацией, чтобы я туда поехал», — пояснил один из претендентов.

Другой потенциальный боец признался, что намерен стать контрактником из-за друзей.

«Много друзей и много знакомых — военнослужащих бывших, действующих, с этой целью и пошел служить. Наша Россия — великая страна, и мы должны защищать ее любыми способами», — отметил он.

Подробную информацию о правилах набора на контрактную службу можно найти на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

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