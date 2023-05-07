Москва 07 мая 2023, 13:33 Будущие контрактники рассказали о реакции родственников на их решение служить в ВС РФ Решившие служить по контракту поведали о мотивации своего выбора РИА «Новости»

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Желающие заключить контракт с Минобороны признались, почему выбрали службу в армии. Об этом сообщили агентство «Москва».

В Москве в едином городском пункте отбора на военную службу по контракту, расположенном на улице Яблочкова, добровольцы пообщались с прессой.

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Претенденты на армейский контракт рассказали, что родные поддержали их, узнав о намерении отправиться в войска.

«Мои ребята, с кем я раньше служил, уже все на СВО. И вот я решил свой посильный вклад, как говорится, внести. Я спокоен и уверен, что все будет нормально. Мои родные сперва были в шоке, но потом сказали что правильно, настоящий мужик должен воевать, Родину защищать», — поделился один из будущих солдат.

По словам другого добровольца, родственники также не возразили против его решения.

«Восемь лет все молчали, все терпели, а теперь, как говорится, возможно расквитаться», — добавил он.