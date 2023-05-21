21 мая 2023, 17:15
Будущие контрактники из Москвы назвали патриотизм главной мотивацией своего решения отправиться в зону СВО
Записавшиеся на военную службу по контракту москвичи назвали патриотизм основным мотивом
Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, что пойдут защищать Родину из чувства патриотизма. Об этом сообщило агентство «Москва».
Мужчины, желающие пополнить ряды российской армии, в московском пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова рассказали журналистам о мотивации своего решения. Потенциальные бойцы признались, что чувство патриотизма побудило их записаться на службу.
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«Я один раз давал присягу. Народ в опасности — надо защитить. Поэтому я пошел на военную службу», — сказал один из мужчин.
Другой посетитель отметил высокий доход и стабильность, которые можно получить во время военной службы по контракту.
«Наши предки тоже когда-то сражались, защищали наши рубежи», — добавил он.
Московский пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Подробнее узнать о наборе на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте mos.ru.
Ранее лидер группы «Ва-Банкъ» посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.
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