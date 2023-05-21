Москва 21 мая 2023, 17:15 Будущие контрактники из Москвы назвали патриотизм главной мотивацией своего решения отправиться в зону СВО Записавшиеся на военную службу по контракту москвичи назвали патриотизм основным мотивом РИА «Новости»

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Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, что пойдут защищать Родину из чувства патриотизма. Об этом сообщило агентство «Москва».

Мужчины, желающие пополнить ряды российской армии, в московском пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова рассказали журналистам о мотивации своего решения. Потенциальные бойцы признались, что чувство патриотизма побудило их записаться на службу.

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«Я один раз давал присягу. Народ в опасности — надо защитить. Поэтому я пошел на военную службу», — сказал один из мужчин.

Другой посетитель отметил высокий доход и стабильность, которые можно получить во время военной службы по контракту.

«Наши предки тоже когда-то сражались, защищали наши рубежи», — добавил он.

Московский пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Подробнее узнать о наборе на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте mos.ru.

Ранее лидер группы «Ва-Банкъ» посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.