21 февраля 2024, 17:39
«Будем звать ее Егоза Жуиновна». Панда Катюша мешала киперам на плановом осмотре
Московский зоопарк показал видео с планового осмотра очень подвижной Катюши
В Московском зоопарке провели плановый осмотр панды Катюши. Киперам пришлось потрудиться, так как медвежонок не мог усидеть на одном месте, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.
«Ну как такую егозу измерять и осматривать? Уже 14,8 килограмма», — написала она.
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На кадрах видео повзрослевшая Катюша в специальном манеже очень увлечена игрушкой. При этом усидеть на месте она не в силах, постоянно кувыркаясь, перекатываясь со спины на живот.
Ролик, как обычно, собрал множество умилительных комментариев от пользователей, следящих за жизнью панд.
«Будем звать ее Егоза Жуиновна», — написала одна из поклонниц Катюши.
Накануне детеныш Диндин показал искусство владения палкой. За ловкость ее прозвали Кунг-фу пандой.
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