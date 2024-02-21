Москва 21 февраля 2024, 17:39 «Будем звать ее Егоза Жуиновна». Панда Катюша мешала киперам на плановом осмотре Московский зоопарк показал видео с планового осмотра очень подвижной Катюши

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В Московском зоопарке провели плановый осмотр панды Катюши. Киперам пришлось потрудиться, так как медвежонок не мог усидеть на одном месте, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Ну как такую егозу измерять и осматривать? Уже 14,8 килограмма», — написала она.

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На кадрах видео повзрослевшая Катюша в специальном манеже очень увлечена игрушкой. При этом усидеть на месте она не в силах, постоянно кувыркаясь, перекатываясь со спины на живот.

Ролик, как обычно, собрал множество умилительных комментариев от пользователей, следящих за жизнью панд.

«Будем звать ее Егоза Жуиновна», — написала одна из поклонниц Катюши.

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