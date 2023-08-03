Эксклюзив 03 августа 2023, 21:31 Бросивший гранату в машину около Москва-Сити угрожал водителю пистолетом МВД: подорвавший гранатой иномарку около Москва-Сити угрожал водителю РИА «Новости»

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Злоумышленник, который бросил гранату в припаркованную иномарку в 1-м Красногвардейском проезде около Москва-Сити, сначала требовал от владельца транспортного средства отвезти его по направлению, которое он укажет. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве подчеркнули, что по предварительным данным, злоумышленник угрожал водителю пистолетом, но получив отказ, бросил в салон машины, предположительно, страйкбольную гранату. В результате происшествия никто не пострадал.

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«На месте работают следственная группа. Сотрудники полиции принимают меры к задержанию нарушителя», — заявили в пресс-службе.

В МВД добавили, что заявление о хлопке в 1-м Красногвардейском проезде поступило в дежурную службу около 20:10.

О вооруженном нападении на владельца иномарки около Москва-Сити ранее сообщил источник «360» в экстренных службах столицы. Собеседник рассказал, что злоумышленник проник в салон чужого автомобиля, откуда угрожал водителю. Когда хозяин машины убежал, напавший бросил в салон учебный боеприпас. Ударная волна от детонации выбила окна.