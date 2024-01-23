Москва 23 января 2024, 14:01 Британскому хореографу и ее матери одобрили временное убежище в России Представитель МВД Волк: две гражданки Британии получили временное убежище в РФ Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк

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Двум британкам в Москве выдали свидетельства о предоставлении временного убежища. Благодаря этому документу они смогут получать медобслуживание и вести трудовую деятельность без оформления патента и разрешения на работу, сообщила официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале.

По ее словам, Кристина Анна Камерон Давыдова проживает и работает в России 30 лет. Она занимает должность руководителя балетного театра, помогает развивать культуру и воспитывать молодежь. Ее мать — Эйлин Мораг Пидуэлл также трудится в театре, занимаясь оформлением декораций и шитьем костюмов к спектаклям.

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Обе женщины не планируют возвращаться в Великобританию, поэтому решили урегулировать свое правовое положение в России по закону.

Начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД по Москве торжественно вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища в России и объяснил, как подать заявление на прием в гражданство.

Ранее Россия также предоставила убежище многодетной семье из Германии. Супруги опасались, что ювенальная полиция страны отберет их несовершеннолетних детей.