13 апреля 2023, 15:52
Брелоки «Тройка» в новом дизайне появились в московском метро
Дептранс Москвы выпустил брелоки «Тройка» с изображением животных из Красной книги
Пассажиры столичной подземки могут купить брелоки «Тройка» с изображением диких животных, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.
Это продолжение коллекции с уникальным дизайном. Брелоки представлены в четырех вариантах: с оленем, орланом, моржом и каланом. Проект реализовали совместно с Минприроды России.
«Московский транспорт поддерживает проекты, которые привлекают внимание к проблеме экологии и защиты окружающей среды», — отметил Максим Ликсутов, руководитель дептранса.
Брелоки можно купить на официальном сайте столичного метро, в магазинах на «Трубной» и «Маяковской», а также на стойках «Живое общение».
Выход первой коллекции брелоков с изображением животных из Красной книги приурочили ко Дню заповедника. Тогда партию посвятили дальневосточному леопарду, белому медведю и лошади Пржевальского.
Метро Москвы
Дептранс Москвы
Карта «Тройка»
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