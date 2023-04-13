Москва 13 апреля 2023, 15:52 Брелоки «Тройка» в новом дизайне появились в московском метро Дептранс Москвы выпустил брелоки «Тройка» с изображением животных из Красной книги РИА «Новости»

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Пассажиры столичной подземки могут купить брелоки «Тройка» с изображением диких животных, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.

Это продолжение коллекции с уникальным дизайном. Брелоки представлены в четырех вариантах: с оленем, орланом, моржом и каланом. Проект реализовали совместно с Минприроды России.

«Московский транспорт поддерживает проекты, которые привлекают внимание к проблеме экологии и защиты окружающей среды», — отметил Максим Ликсутов, руководитель дептранса.

Брелоки можно купить на официальном сайте столичного метро, в магазинах на «Трубной» и «Маяковской», а также на стойках «Живое общение».

Выход первой коллекции брелоков с изображением животных из Красной книги приурочили ко Дню заповедника. Тогда партию посвятили дальневосточному леопарду, белому медведю и лошади Пржевальского.