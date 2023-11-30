30 ноября 2023, 11:31
«Боже мой, чумазик». Застрявшего в стене дома кота спасли на юго-востоке Москвы
Московский «СпасРезерв» вызволил кота, застрявшего в стене дома в Зябликове
Отряд «СпасРезерв» освободил кота, который застрял в стене дома на улице Мусы Джалиля в Зябликове в Юго-Восточном округе Москвы. Животное маялось около недели в бетонной западне. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».
Добровольные спасатели пробрались в подвал к четвероногому с заранее приготовленной переноской. Спустя некоторое время животное удалось вынести на улицу.
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«Боже мой, чумазик», — такой фразой встретили пленника очевидцы, которые следили за спасением кота и переживали за него.
Девушки из отряда в первую очередь попытались напоить кота с помощью шприца. Однако напуганный питомец проявил агрессию, но позже успокоился.
Источник «360» уточнил, что кот провел в подвале пять дней. Сегодня пошел шестой. Животное повезли в ветклинику на обследование. Его дальнейшая судьба пока неизвестна. Предположительно, его планировал приютить кто-то из жильцов.
Это уже вторая попытка вызволить четвероногого из западни. Прошлой ночью ситуацию осложнило отсутствие разрешения на работы от представителей управляющей компании. Поэтому процесс спасения возобновили утром.
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