Москва 03 мая 2023, 10:17 Ботанические и кулинарные мастер-классы пройдут на фестивале «Московская весна» Власти опубликовали программу фестиваля «Московская весна» freepik.com

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Москвичам и гостям столицы рассказали о мероприятиях фестиваля «Московская весна». Гостей научат готовить сезонные блюда и создавать небольшие садики в домашних условиях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для юных посетителей фестиваля пройдут занятия в кулинарных студиях и ботанических кружках.

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Преподаватели расскажут о приготовлении легких весенних салатов и супов. Также педагоги объяснят, как оригинально декорировать горшки для растений.

«Среди тем мастер-классов для юных кулинаров — знаменитые макароны по-флотски, бодрящий чай с добавлением ягод и чабреца вместе со свежими булочками, хрустящая закуска из кабачков и сыра, освежающая окрошка с овощами и румяный картофель с мясом и приправами», — уточнили в ведомстве.

Уроки будут проходить на Городецкой, Профсоюзной, Ключевой улицах и на Ореховом бульваре.

На площади Славы, улицах Святоозерской и Теплый Стан посетители смогут узнать о способах приготовлении медовой коврижки с орехами и ягодами; ароматного рагу из зеленой фасоли, шампиньонов и томатов; куриных фрикаделек в томатном соусе с овощным гарниром и армейском рассольнике.

В Парке Горького состоятся уроки по ботанике, во время которых гости узнают, как высаживать цветы и растения в горшочки для подарка ветеранам. Посетителей научат ухаживать за пряными травами, создавать мини-огороды на подоконнике.

На Тверской площади во время мастер-классов расскажут, как создать панно из сухоцветов и весенние букеты из ниток.

Гостям помогут оформить поздравительные открытки для ветеранов. На площадке, расположенной на улице Хачатуряна, специалисты покажут, как создать домашний садик, высадить рассаду.

В мастерской садовода на Святоозерской улице гостям также расскажут о мастерстве садоводчества.

Фестиваль будет проходить до 9 мая.