08 августа 2023, 16:15
Бородинский мост в центре Москвы очистили от пыли
Работники городского хозяйства Москвы промыли Бородинский мост в центре столицы
Бородинский мост в центре Москвы очистили от пыли и грязи. На промывку сооружения специалисты потратили ровно сутки, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.
В работах задействовали две поливомоечные машины и бригаду из десяти человек. Специалисты очистили ограждения, парапеты и лестницы.
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Для проведения работ они использовали моющие средства и аппарат высокого давления. На время промывки движение и проход не ограничивали.
Бородинский мост соединяет два берега Москвы-реки, со стороны Смоленской улицы и Большой Дорогомиловской. Сооружение возвели в 1911-1912 годах, к столетию Отечественной войны.
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Благоустройство
Москва 2023
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