Москва 08 августа 2023, 16:15 Бородинский мост в центре Москвы очистили от пыли Работники городского хозяйства Москвы промыли Бородинский мост в центре столицы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бородинский мост в центре Москвы очистили от пыли и грязи. На промывку сооружения специалисты потратили ровно сутки, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

В работах задействовали две поливомоечные машины и бригаду из десяти человек. Специалисты очистили ограждения, парапеты и лестницы.

Реклама

Для проведения работ они использовали моющие средства и аппарат высокого давления. На время промывки движение и проход не ограничивали.

Бородинский мост соединяет два берега Москвы-реки, со стороны Смоленской улицы и Большой Дорогомиловской. Сооружение возвели в 1911-1912 годах, к столетию Отечественной войны.

Ранее москвичам рассказали о благоустройстве территории у будущей станции Поклонная МЦД-4.