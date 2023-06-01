Москва 01 июня 2023, 09:05 Большую программу для детей подготовили в Москве на лето Собянин анонсировал программу летних развлечений для детей в дни школьных каникул Фото: freepik.com

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Столичных школьников на протяжении лета ждут мастер-классы по танцам, увлекательные занятия по живописи и уроки испанского языка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Гончаровский парк каждые выходные ждет посетителей на мастер-классы по брейк-дансу и хип-хопу, а также на занятия по лепке. В этнографической деревне Бибирево и в парке «Ходынское поле» школьникам проведут уроки по капоэйре. В парке «У Джамгаровского пруда» можно посетить бесплатные занятия по декоративно-прикладному и художественному творчеству «Вместе с мамой».

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Ландшафтный парк «Митино» открыл Школу юного археолога, где можно будет научиться стрелять из лука и биться на мечах. Благодаря проекту «Балконика» в Перовском парке посетители смогут принять участие в высадке овощей, ягод, цветов, лекарственных и декоративных трав. Обучать посеву и уходу за посадками будут и в «Зеленой школе мельника Кузьмы» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино».

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава», в беседке в парке Дружбы, парке «Кузьминки», Московской усадьбе Деда Мороза и усадьбе Люблино состоятся мастер-классы по живописи. Парк «Фили» приглашает в бесплатную школу саберфайтинга — артистического фехтования. В усадьбе Воронцово детям предлагают бесплатно изучить английский и китайский языки. Также можно будет посетить занятия по хореографии и гимнастике.

В саду «Эрмитаж» проходят уроки по испанскому языку. В парке «Сокольники» в скейт-парке до осени будут проходить занятия по скейтбордингу. В актовом зале парка «Кузьминки» дети смогут освоить актерское мастерство и технику речи. В зоне отдыха «Левобережье» на площадках для пляжных видов спорта по выходным школьников приглашают на бесплатные тренировки по тэг-регби, а также познавательные экологические прогулки и занятия в экомастерской.

В парке «Северное Тушино» детей бесплатно научат кататься на роликах. В экоцентре «Яуза» состоится марафон июньских промо-экскурсий. По субботам детям и взрослым будут рассказывать о 16 экологических профессиях будущего и технологиях «зеленой» энергетики. По вторникам и четвергам гостей ждут на летние экопрогулки с командой экологов-просветителей. В комплексном заказнике «Зеленоградский» в лесной студии «Олененок» на протяжении всего лета будут проходить лекции о растениях и животных.

В парке «Измайлово» стартует восьмой сезон летней «Лесной школы». Посетителям расскажут про обитателей природных территорий Москвы. В Музее Победы будет работать городской летний клуб дневного пребывания «Лето Побед». В Московском дворце пионеров во время летних образовательных программ дети смогут посетить полноценные профильные смены. В Морском центре имени Петра Великого Московского центра «Патриот.Спорт» состоятся уроки по гребле на шлюпках и управлению парусной яхтой, мастер-классы по основам морского дела и живописи, спортивные игры и соревнования.

Ранее горожанам сообщили, что электробус с воздушными шариками и игрушками появится на Южном речном вокзале ко Дню защиты детей.