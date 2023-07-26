Москва 26 июля 2023, 18:26 Большую фестивальную программу в «Зарядье» представят на Московском урбанфоруме Левкин: в парке «Зарядье» на Московском урбанфоруме откроется фестивальная программа Сайт мэра и правительства Москвы

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Фестиваль Московского урбанистического форума Moscow Urban Fest стартует в парке «Зарядье» 4 августа и продлится до 10 сентября. На открытии посетителей ждет развлекательная и образовательная программа, мастер-классы, лекции и кипопоказы, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Фестиваль станет запоминающимся событием этого лета. Предыдущий Moscow Urban Fеst прошел в онлайн-формате в 2021 году, за четыре дня проведения фестиваля его посмотрели более 350 тысяч раз», — отметил он.

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Также в парке «Зарядье» представят выставку «Город для каждого», посвященную 10 мегапроектам Москвы, повлиявшим на жизнь столицы.

По словам гендиректора АНО «Московский урбанистический форум» Павла Гончарова, темой Moscow Urban Fest в этом году стала «Город. Люди. Будущее.» Его программа нацелена на знакомство гостей с изменениями в мегаполисе, создание платформы для обсуждения урбанистической повестки и вовлечение в нее посетителей через интерактивные форматы.

Откроет фестиваль танцовщица Анна Тихоя, которая проведет тренировку в большом амфитеатре. Вместе с тем пройдут занятия от Музея Москвы, а также лекции проекта «Москва глазами инженера» и архитектора Петра Мироненко.

Ранее москвичам рассказали, что занятия необычной физкультурой и «мышематикой» проведут на фестивале «Крутая песочница». Он состоится в саду имени Баумана 29 июля.