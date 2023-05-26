Москва 26 мая 2023, 12:13 Больше всего москвичей по программе реновации расселили в Выхино-Жулебине Гаман: в Выхино-Жулебине больше тысячи человек получили жилье по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Столичный район Выхино-Жулебино стал лидером по числу переселений жителей старых домов в новостройки. Около 1200 человек отметили новоселье с начала года. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Программа реновации здесь началась в декабре 2022 года, когда город предложил москвичам из четырех старых домов равнозначное жилье в новостройке на улице Академика Скрябина», — отметил Гаман.

Реклама

В программу по переселению в Выхино-Жулебине вошли 60 домов, в которых проживает почти 15 тысяч москвичей.

«Первый этап в районе выполнен более чем на 70%. Из 11 старых домов в процессе расселения находится восемь», — проинформировал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Второе место по количеству новоселов занимает Измайлово, а третье — Бескудниковский район. В них жилье получили более тысячи горожан. Помимо этого, в Бабушкинском районе в комфортные квартиры переехали 859 москвичей, а в Нагорном — 779 жителей столицы.

Ранее Сергей Левкин рассказал, что Москва стала лидером по темпам строительства новостроек по программе реновации.