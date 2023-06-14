Москва 14 июня 2023, 09:50 Больше тысячи компаний воспользовалось программой поточных поручительств в Москве Собянин: свыше 1200 компаний в Москве воспользовались программой поточных поручительств Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 1,2 тысячи столичных компаний смогли получить кредиты по программе поточных поручительств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Программа поточных поручительств стала эффективной мерой поддержки бизнеса. С прошлого сентября к ней прибегли больше 1,2 тысячи компаний из столицы. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса становится поручителем по кредитам и банковским гарантиям, когда у предпринимателя недостаточно денег для залога. Последнему выдают кредит в ускоренном режиме по решению банка, минуя дополнительной оценки.

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«Например, мы видим, что бизнес может быть успешным и прибыльным, но собственнику нечего предложить банку в залог. Тогда Фонд покрывает поручительством до 70% от суммы займа», — уточнил мэр.

За шесть месяцев работы программы предпринимателям удалось привлечь свыше девяти миллиардов рублей кредитов. Деньги преимущественно тратят на зарплаты, закупку сырья и материалов.

Ранее промышленный кредит на 50 миллионов рублей выдали мебельному подмосковному предприятию.