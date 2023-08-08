Москва 08 августа 2023, 17:38 Больше ста тысяч пассажиров обратились к ЦОДД на московских причалах Более 100 тысяч пассажиров обратились в службу сервиса ЦОДД на московских причалах в июле Сайт мэра и правительства Москвы

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Больше ста тысяч пассажиров обратились в службу сервиса ЦОДД на столичных причалах в прошлом месяце. Больше всего людей интересовало, где можно купить билеты на речную прогулку, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Более 100 тысяч пассажиров обратились в службу пассажирского сервиса ЦОДД на причалах в июле. Здесь готовы помочь по самым разным вопросам», — уточнили в ведомстве.

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Жителям и гостям столицы помогли сориентироваться на причале и найти свое прогулочное судно. Также пассажиры спрашивали о протяженности маршрута по времени и об остановках прогулочных теплоходов.

Кроме того, сотрудники ЦОДД в жару предлагали пассажирам воду на таких причалах, как Киевский, Сердце Столицы, Сити-Багратион, Сити-Центральный, Трехгорный и Кутузовский.

Ранее московский речной транспорт пополнился еще одним электросудном. Оно будет курсировать на маршруте «Киевский — Сердце столицы».