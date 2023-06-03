Москва 03 июня 2023, 18:50 Больше сотни мероприятий проекта «Время добра» прошло мае в Москве Мэр Собянин: в мае в Москве прошло более 100 мероприятий проекта «Время добра» Сайт мэра и правительства Москвы

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В проекте «Время добра» в минувшем месяце поучаствовали свыше семи тысяч жителей столицы в сотне мероприятиях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«С 17 по 31 мая в столице прошло свыше 100 мероприятий. Москвичи трудились на субботниках, развозили еду горожанам старшего возраста, учились оказывать первую помощь и собирали вторсырье на переработку», — рассказал мэр.

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Участники проекта убрали территорию берега реки Алешинки в Ново-Переделкине, приведя в порядок площадь более тысячи «квадратов». Также волонтеры собрали старые ветки и листья, освободив от мусора поляну в Главном ботаническом саду имени Цицина.

Во время мастер-класса, который состоялся на ВДНХ, участники проекта рисовали картины для людей старшего возраста из пансионатов. На эковстрече добровольцы изготовили два десятка скворечников, а в акции «Дом для хвоста» возвели теплые будки для собак. Волонтеры также связали 30 пледов для недоношенных детей, а для ветеранов ВОВ подписали свыше 500 открыток.

Ранее стартовала регистрация волонтеров для городского выпускного в парке Горького.