Москва 13 июля 2023, 16:42 Больше половины работ по замене асфальта выполнили в Москве с апреля Бирюков: более 50% запланированных работ по замене асфальта завершили в Москве с апреля РИА «Новости»

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Для подготовки к осенне-зимнему сезону в Москве отремонтировали более 13 миллионов квадратных метров дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, дворовых и во внутриквартальных проездах. Это составило более 50% от запланированного объема работ, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, замена асфальта завершилась на 469 объектах улично-дорожной сети, включая Боровское шоссе, Олимпийский проспект, Нижегородскую, Пяловскую и Таманскую улицы, а также Лефортовский тоннель. Общий объем ремонтных работ составит 23 миллиона квадратных метров.

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Заммэра пояснил, что одной из основных задач стало устранение колейности, вызванной интенсивным движением и изменчивыми погодными условиями, поскольку это влияет на безопасность дорожного движения.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт будут проводить по современным технологиям. Рабочие используют асфальтобетонные смеси, произведенные на десяти городских заводах. За сезон они выпустят свыше двух миллионов тонн смеси.

Бирюков заверил, что все работы выполнят в соответствии с утвержденным графиком. Ремонт и разметка дорожного покрытия осуществлялся в основном в ночное время, когда движение автомобилей ниже.

Ранее ремонт двух дорог начался в Егорьевске после голосования на «Доброделе». Работы пройдут на участке длиной 16 километров от рабочего поселка Рязановского до деревни Староерохино.