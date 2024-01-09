Москва 09 января 2024, 11:20 Больше половины монолитных работ на станции метро «Вавиловская» завершили в Москве Бочкарев: в Москве завершили более 50% монолитных работ на станции «Вавиловская» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершили более половины монолитных работ. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Всего на объекте уже уложено свыше 17 тысяч кубометров бетона из запланированного объема в 32 тысячи кубометров», уточнил он.

Реклама

По его словам, строители разработали примерно 80% от общего объема грунта котлована, а где-то уже начали обратную засыпку. Они продолжили переустройство инженерных сетей. Станцию отделают белым мрамором и светлым гранитом, а колонны облицуют желтыми панелями.

Кроме того, в пройденных тоннелях в сторону соседней станции «Академическая» забетонировали жесткое основание пути и укладывают рельсы. Также продолжается строительство 11 станций первого участка линии, которая протянется на 40 километров. Она соединит городской округ Троицк с югом столицы и Московским центральным кольцом.

В 2023 году в столичной подземке запустили около 360 инновационных вагонов «Москва-2020». Они появились на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.