20 мая 2023, 16:15
Больше двух тысяч подъездов жилых домов привели в порядок в Москве
Заммэра Бирюков: в Москве отремонтировали свыше двух тысяч подъездов домов с начала года
Специалисты привели в порядок более двух тысяч подъездов в столичных жилых зданиях за пять месяцев. Еще 14 тысяч парадных планируют отремонтировать в течение года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится под особым контролем, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений», — отметил заммэра.
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Согласно списку обязательных работ, специалисты выполняют косметический ремонт, красят входные группы, потолки и стены. В подъездах, которые находятся в более плачевном состоянии, ремонтируют окна, двери, холлы и тамбуры, а также перила и ступени, меняют таблички этажности и лампочки.
Также во время работ электрическую проводку прячут в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, другие поврежденные элементы и конструкции. Жителей заблаговременно оповещают о начале ремонта. Соответствующие объявления размещают на стендах и в местах общего пользования.
Ранее горожанам рассказали, что городские службы обновят семь лифтов в жилых домах Солнечногорска к 2025 году.
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