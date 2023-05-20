Москва 20 мая 2023, 16:15 Больше двух тысяч подъездов жилых домов привели в порядок в Москве Заммэра Бирюков: в Москве отремонтировали свыше двух тысяч подъездов домов с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты привели в порядок более двух тысяч подъездов в столичных жилых зданиях за пять месяцев. Еще 14 тысяч парадных планируют отремонтировать в течение года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится под особым контролем, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений», — отметил заммэра.

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Согласно списку обязательных работ, специалисты выполняют косметический ремонт, красят входные группы, потолки и стены. В подъездах, которые находятся в более плачевном состоянии, ремонтируют окна, двери, холлы и тамбуры, а также перила и ступени, меняют таблички этажности и лампочки.

Также во время работ электрическую проводку прячут в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, другие поврежденные элементы и конструкции. Жителей заблаговременно оповещают о начале ремонта. Соответствующие объявления размещают на стендах и в местах общего пользования.

Ранее горожанам рассказали, что городские службы обновят семь лифтов в жилых домах Солнечногорска к 2025 году.