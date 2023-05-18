Москва 18 мая 2023, 14:20 Больше двух десятков домов снесли по реновации на северо-востоке Москвы Сергей Левкин: в СВАО Москвы по программе реновации снесли больше 20 домов Фото: freepik.com

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На северо-востоке столицы специалисты демонтировали по реновации 21 здание, еще 19 ветхих домов готовят к сносу. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

На месте снесенных домов уже начали строить новые жилые здания. Благодаря этому почти 1,5 тысячи участников реновации смогут получить жилье. В Северо-Восточном административном округе больше всего районов задействованы в переселении жителей по реновации. Как уточнил Левкин, сегодня в 13 районах расселение 59 домов идет или уже закончилось.

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Обладателями нового жилья по реновации стали свыше 8,5 тысячи жителей, еще примерно две тысячи оформляют документы или переезжают в новые квартиры. Под заселение для жителей СВАО передали уже 33 новостройки. Еще 49 домов возводят и проектируют, отметил Левкин.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома на 609 квартир по реновации в Северном Измайлове.