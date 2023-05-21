Москва 21 мая 2023, 10:23 Больше 6,4 миллиона москвичей зарегистрировались в проекте «Активный гражданин» Сергей Собянин: проект «Активный гражданин» объединил более 6,4 миллиона москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

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Система электронных опросов «Активный гражданин» появилась девять лет назад, и ее участниками стали миллионы человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

За девять лет реализации проекта «Активный гражданин» жители столицы выбрали 54 названия парков и скверов, 50 — улиц и бульваров, 29 — станций метрополитена. Также благодаря сервису пользователи определили места для благоустройства городских территорий, создали и улучшили электронные площадки и услуги.

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«С помощью онлайн-платформы проводим голосования по важным городским вопросам. Больше 3900 решений, принятых в проекте, уже реализованы», — отметил мэр.

Помимо этого, москвичи выбрали цвет для Некрасовской линии на карте метро, привели в порядок больше двух тысяч дворов, улиц, площадей, набережных, парков. Усовершенствовали более 50 электронных госуслуг и сервисов, сформировали перечень домов для реновации.

Горожане также выбрали проекты реабилитации крупных природных парков — таких, как «Битцевский лес», «Кусково», «Покровское-Стрешнево», Щукинский парк, добавил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что за 12 лет уровень освещенности Москвы вырос вдвое.