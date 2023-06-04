Москва 04 июня 2023, 10:35 Больше 50 купеческих домов отреставрировали в Москве за восемь лет Исторический облик более 50 купеческих домов восстановили с 2015 года в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Полсотни купеческих столичных особняков обновили за восемь лет. В этом году планируют привести в порядок еще шесть исторических зданий Замоскворечья. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По программе капитального ремонта с 2015 года в столице восстановили 53 купеческих дома. В частности, отреставрировали трехэтажный объект в стиле эклектики 1887 года постройки на улице Бахрушина. Главный элемент его фасада — вертикальный витраж лестничной клетки, завершенный аттиком.

Реклама

«Боковые части здания имеют очень лаконичный декор: опоясывающий и венчающий пояса, аскетичные цветовые панно под окнами второго и третьего этажей», — отметили в пресс-службе правительства.

В прошлом году восстановительные работы коснулись фасада дома, крыши, подъезда, подвала и инженерных систем. Также отреставрировали особняк в неоклассическом стиле 1883 года, расположенный на Новокузнецкой улице.

Основной фасад оформлен пилястрами, ризалитами и межэтажными тягами. По периметру здание обрамлено венчающим карнизом. В 2022-м в доме обновили фасад. Специалисты расчистили стены, восстановили кирпичную кладку и выветренные швы.

Места намокания удалось обработать антисептическим составом. Следующим этапом работ стал ремонт архитектурных элементов. Стенам и декору вернули исторический цвет. По окончании реставрации заменили водосток, отливы и обновили цокольное покрытие. В этом году благодаря столичному Фонду капремонта восстановят исторический вид еще шести жилым домам в купеческой части Москвы.

Ранее заммэра Сергунина рассказала, что за пять прошедших лет в Москве отреставрировали более 40 зданий музеев.