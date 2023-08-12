Москва 12 августа 2023, 18:35 Больше 30 домов возвели по реновации на юго-западе Москвы Мэр Собянин: на юго-западе Москвы построили 33 дома по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В Юго-Западном округе для участников реновации построили 33 жилых здания. При этом в 32 из них уже приступили к заселению, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В последнюю новостройку в ближайшее время начнут переселяться около 200 жителей», — уточнил он.

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Глава города добавил, что дома находятся в удобной локации, а в квартирах выполнена улучшенная планировка. К примеру, в Зюзине достроили дом, который расположен в четырех минутах ходьбы от одноименной станции БКЛ. В этом районе начали возводить еще одну новостройку на Керченской улице, две проектируют.

Собянин добавил, что всего на юго-западе в новые квартиры переедут примерно 117 тысяч человек из 520 ветхих домов. Строители возводят 17 зданий, а 25 — на этапе проектирования.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что более 12 тысяч человек переедут в новостройки до конца сентября. По его словам, план первого полугодия выполнили на 100% — за это время к переселению приступили 20,5 тысячи москвичей.