Москва 06 мая 2023, 11:39 Больше 270 заявок поступило на участие в премии MUF Community Awards Московского урбанистического форума Столичные предприниматели подали более 270 заявок на участие в MUF Community Awards 2023 freepik.com

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В ежегодной мультидисциплинарной премии Московского урбанистического форума будут участвовать свыше 200 предпринимателей, городских сообществ, независимых проектов и стартапов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Экспертное жюри детально ознакомится с заявками и определит лучшие проекты для итогового конкурса.

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После этого жители Москвы выберут победителей с помощью голосования на сайте mos.ru.

«MUF Community Awards — профессиональная площадка для обмена опытом, нестандартными решениями и идеями. Инновационные проекты и практики, представленные участниками, вносят свой вклад в создание комфортной и безопасной городской среды, задачу по созданию которой поставил перед Стройкомплексом Мэр Москвы», — отметил Левкин.

Всего в конкурсе заявлено 14 номинаций.

Премия MUF Community Awards на протяжении восьми лет поддерживает инициативы.

Ее главной целью является выделить успешные проекты, способствующие развитию бизнеса и подъему творческой активности.