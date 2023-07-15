Москва 15 июля 2023, 19:07 Больше 2,4 тысячи дефектов дорожной инфраструктуры исправили за полгода в Москве Дептранс Москвы: за полгода исправили 2,4 тысячи дефектов дорожной инфраструктуры РИА «Новости»

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Специалисты за последние шесть месяцев в столице устранили 2,4 тысячи объектов дорожной инфраструктуры с дефектами. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Контролеры «Московского паркинга» сообщают в ЦОДД о сломанных дорожных знаках или светофорах, а также передают информацию о необходимости очистить от надписей и рисунков тот или иной объект. После этого все неполадки специалисты быстро устраняют.

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Глава дептранса Максим Ликсутов отметил, что за полгода по заявкам контролеров удалось исправить 2,4 тысячи объектов дорожной инфраструктуры.

Он добавил, что благодаря такой работе безопасность дорожного движения растет, а также улучшается качество городской среды.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что в Москве модернизировали комплекс коллекторов «Ленинградский-2».