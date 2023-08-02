Москва 02 августа 2023, 12:51 Больше 200 объектов самостроя демонтировали за три месяца на юго-востоке Москвы Бобров: более 200 незаконных объектов демонтировали с апреля по июль на юго-востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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За период с апреля по июнь этого года на юго-востоке Москвы ликвидировали почти 9,5 тысячи квадратных метров самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Общая площадь демонтированных незаконных объектов в ЮВАО составила почти 9,5 тысячи квадратных метров. Иван Бобров

В Юго-Восточном административном округе Москвы провели 968 контрольно-инспекционных мероприятий. В результате проверок специалисты обнаружили 190 нарушений. В большинстве случаев территорию использовали без соответствующих разрешительных документов.

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В течение трех месяцев на территории ЮВАО Москвы выявили 576 самовольно размещенных объектов. Специалисты уже демонтировали 204, остальные ликвидируют в ближайшее время.

Часто на одном земельном участке находили целые комплексы самостроя. Например, при обследовании одной территории инспекторы обнаружили 50 нелегальных строений.

Во втором квартале этого года на северо-востоке Москвы также ликвидировали 65 построек самовольного строительства. Вместо них организовали общедоступные парковки почти на 300 машиномест.