Москва 25 августа 2023, 15:12 Больше 20 участков с долгостроем реорганизуют в Москве по программе КРТ Гаман: по программе КРТ в Москве реорганизуют 21 участок с объектами долгостроя Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице планируют реорганизовать 21 участок с долгостроем по программе комплексного развития территорий. Там появятся современные производства, новостройки и деловые центры, сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

«По программе комплексного развития территорий планируется редевелопмент 188 участков. На 21 из них находятся 24 объекта незавершенного строительства общей площадью 430 тысяч квадратных метров, которые простаивают уже десятки лет», — уточнил он.

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Недостроенные сооружения расположены в бывших промзонах и на заброшенных территориях в разных округах Москвы. К примеру, шесть находятся в САО, по четыре — в ЮАО, юго-западе и северо-западе, три — на северо-востоке, два — на западе и один — в центре.

Гаман отметил, что на их месте построят 7,1 миллиона «квадратов» жилой, социальной и деловой недвижимости. Благодаря реализации проектов у города появится более 73 тысяч новых рабочих мест. Он добавил, что с помощью торгов определят того, кто займется реорганизацией участков. Это могут быть собственники, городские операторы или инвесторы.

Ранее в Москве началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий. Среди них 28 приходятся на территории бывших промзон.