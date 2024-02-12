Москва 12 февраля 2024, 17:00 Больше 1,5 тысячи детенышей появились на свет в Московском зоопарке за последний год

Читать 360tv в

Сегодня 160-летний юбилей отмечает Московский зоопарк. Только за последний год в нем появились на свет больше 1,5 тысячи детенышей, передала «Вечерняя Москва».

Так, месяц назад родились два ягненка у овцы редкой породы святого Якоба. Благодаря созданным условиям в зоопарке дают потомство дают даже те виды, которые плохо размножаются в неволе, например, лучистая черепаха, лесной дракон и гвинейский турако.

Реклама

«Наши ветеринары и специалисты по уходу стараются создать для животных условия, максимально приближенные к естественным: поддерживают оптимальную температуру и уровень влажности в вольерах и инкубаторах, внимательно следят за питанием», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.