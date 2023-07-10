Москва 10 июля 2023, 11:41 Больше 127 тысяч москвичей получили новое жилье по реновации Мэр Москвы Собянин: 127,5 тысячи жителей получили новые квартиры по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 127 тысяч участников реновации стали обладателями новых квартир или оформляют необходимые документы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Программа реновации идет полным ходом во всех округах столицы. Новоселами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тысячи горожан. Сергей Собянин Мэр Москвы

Глава города отметил, что на сегодня удалось расселить частично или полностью 795 ветхих жилых зданий. Кроме того, с начала 2023 года еще более 20 тысяч жителей столицы приступили к переезду в новое жилье. В частности, в прошлом месяце начали переселять примерно 12 тысяч человек из 99 домов.

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За первое полугодие этого года почти 16,5 тысячи жителей столицы заключили договоры с городом. Больше всего новоселов появилось в Юго-Восточном, Восточном, Новомосковском, Южном и Северо-Восточном округах. Собянин добавил, что на месте снесенных зданий сейчас возводят 81 новостройку для переезда более 45 тысяч человек.

Ранее первую новостройку по реновации начали заселять в районе Нагатино-Садовники.