Москва 12 июня 2023, 09:49 Больше 10 тысяч человек обучились в центре «Волонтеры Москвы» Собянин сообщил, что свыше 10 тысяч человек прошли обучение в центре «Волонтеры Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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За шесть месяцев тысячи людей посетили в центре развития компетенций «Волонтеры Москвы» интенсив для добровольцев, встречи и различные образовательные мероприятия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы посчитали важным создать такое место, куда каждый доброволец в городе мог бы обратиться за развитием и знаниями», — отметил мэр.

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За полгода сообществу тренеров центра удалось обучить больше десятка тысяч человек и провести свыше 70 образовательных программ. В частности, прошли интенсив для организаторов волонтерской деятельности «Пять ключей», встречи сообщества тренеров «Обучай», программа для школьников «Первый шаг».

По словам Собянина, благодаря подготовке волонтеры к своим задачам подходят с осознанием, качественно и эффективно. Активисты приобретают в центре гибкие навыки, такие как командная работа, решение конфликтов, креативность, критическое мышление, управление временем и эмоциями.

Центр развития компетенций «Волонтеры Москвы» расположен на улице Трофимова, дом 9. Подробнее ознакомиться с информацией можно на сайте «Мосволонтер».

Ранее мэрия Москвы заявила о вкладе «серебряных» волонтеров в организацию мероприятий.