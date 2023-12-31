Москва 31 декабря 2023, 14:11 Более тысячи мероприятий проведут культурные учреждения Москвы во время новогодних каникул Сергунина: библиотеки и парки Москвы представят культурную программу на каникулы Roman Denisov/Global Look Press

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В московских библиотеках, парках и кинотеатрах с 1 по 8 января проведут новогодние мероприятия. Большинство событий можно будет посетить бесплатно, заранее зарегистрировавшись, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы», — уточнила она.

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Сад «Эрмитаж» пригласил на зимний фестиваль, который стартует 2 января. Посетители смогут бесплатно посмотреть спектакли и поучаствовать в мастер-классах. Кукольный спектакль представит выставочный центр парка «Фили» 3 января в 11:00. Юные зрители узнают о дружбе и приключениях персонажей из сказок. На катке «Полярный» в 13:00 состоится интерактивная программа «Снеговик-шоу».

В парке 50-летия Октября на катке Дружба 4 января в 13:00 покажут ледовый мюзикл «Бременские музыканты». В библиотеке № 240 2 января и в библиотеке № 225 имени Задорнова 3 января организуют вечер танцев с конкурсами и призами.

Библиотека-читальня имени Пушкина 5 января в 12:00 пригласила на спектакль о приключениях во время похода за новогодней елкой. В детской библиотеке № 236 юных читателей ждет «Праздник елки и зимы», игра в фанты, викторина и мастер-класс по созданию поделки в технике объемной аппликации. «Москино» представит кинопоказы на девяти площадках 6 и 7 января.

Праздничную программу также подготовили для участников центров московского долголетия. Пожилых горожан ждут мастер-классы, экскурсии и кинопоказы.