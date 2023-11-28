Москва 28 ноября 2023, 10:50 Более тысячи дефибрилляторов-мониторов закупили для московских скорых Ракова: в Москве закупили 1200 дефибрилляторов-мониторов для машин скорой помощи Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве для автомобилей скорой помощи закупили 1200 современных дефибрилляторов-мониторов. Это позволит врачам быстрее и эффективнее помогать пациентам в экстренных ситуациях, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«К началу следующего года мы планируем оборудовать весь парк новыми современными дефибрилляторами-мониторами. Из закупленных сейчас 1200 таких аппаратов почти 900 уже используются медиками», — уточнила она.

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Новые устройства работают в ручном и автоматическом режимах. Оборудование способно дистанционно передавать клинические сведения о больном, проверять сердечный ритм и определять степень необходимости проведения дефибрилляции, а также настраивать характеристики нужного разряда.

Кроме того, функционал новых приборов расширили. Они могут измерять концентрацию углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе. Благодаря этому врачам легче контролировать состояние пациента и вовремя определять момент, когда можно прекратить реанимацию и запускать самостоятельную работу сердца.

ИИ также позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям.