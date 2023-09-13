Москва 13 сентября 2023, 11:38 Более трех тысяч жителей Новой Москвы переехали в дома по реновации Около 3,3 тысячи жителей Новой Москвы переехали в дома по реновации в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице продолжают переселение по программе реновации. С начала года ключи от квартир в Новой Москве получили около 3,3 тысячи жителей. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он напомнил, что программа реновации в Новомосковском административном округе Москвы началась в 2019 году. Жителям 98 старых домов в девяти поселениях предложили новые квартиры.

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«Свыше 6,2 тысячи человек уже стали правообладателями жилья в новостройках, больше половины из них — почти 3,3 тысячи — заключили договоры в этом году», — рассказал он.

Округ вошел в число лидеров по переселению. Также на юго-востоке и востоке Москвы в новые дома переехали почти девять тысячи жителей.

Все квартиры предоставили с отделкой. В них обустроили санузлы и установили плиты. Кроме этого, территорию вокруг благоустроили.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в округе расселят 125 старых домов, а новые квартиры получат около 11 тысяч жителей столицы.

Ранее на юго-западе Москвы начали строить четыре жилых корпуса по реновации.