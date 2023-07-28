Москва 28 июля 2023, 11:53 Более трех тысяч москвичей за два месяца присоединились к IT-платформе Mos.Hub Более 1,6 тысячи решений опубликовали московские IT-специалисты на платформе Mos.Hub Сайт мэра и правительства Москвы

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За два месяца к городской IT-платформе Mos.Hub присоединились более трех тысяч специалистов. Они выдвинули около 1,6 тысячи решений для совместной разработки программного обеспечения, сообщил департамент информационных технологий Москвы.

«Проект вызвал большой интерес и оказался востребованным: сегодня в нем уже разместили более 1,6 тысячи проектов. Почти 85% — публичные, в их числе, например, библиотеки, курсы, учебные проекты, боты, исходные коды, сборки пакетов, блоги, сайты, программы», — говорится в сообщении.

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Доступ к платформе для IT-специалистов открыли в конце мая этого года. Она стала полноценным аналогом зарубежным площадкам.

Платформа бесплатная и имеет удобную систему авторизации через Mos ID. Кроме этого, весь код хранится на защищенных серверах на территории России. В ближайшие месяцы на ней планируют открыть инструменты автоматической проверки кода на наличие ошибок и уязвимостей.

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