Москва 20 декабря 2023, 16:28 Более трех тысяч москвичей получили жилье по реновации в ноябре Гаман: более 3,3 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в ноябре Сайт мэра и правительства Москвы

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Равнозначные квартиры по программе реновации в ноябре получили более 3,3 тысяч москвичей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тысячи горожан», — сообщил он.

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Так, в Западном административном округе в новое жилье уже переехали почти 900 человек, в Юго-Восточном приблизительно 800 москвичей, более 400 — в Северо-Восточном.

На первых этажах новостроек открыли 40 центров, где предоставляются бесплатные консультации и помощь в подготовке необходимых для переезда бумаг.

За 2023 год 36,5 тысячи москвичей начали процедуру переселения в рамках программы реновации. С начала программы в 2017 году в новые квартиры переехали свыше 143 тысяч человек.

Во время прошедшего сегодня ежегодного отчета перед Мосгордумой мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что темпы реализации программы реновации ускорятся.