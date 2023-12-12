Москва 12 декабря 2023, 12:40 Более трех тысяч юных москвичей получили первые паспорта в торжественной обстановке Более 3,6 тыс. юных москвичей получили первый паспорт в торжественной обстановке Сайт мэра и правительства Москвы

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В офисах «Мои документы» прошло торжественное вручение первых паспортов более 3,6 тысячи юным москвичам. Кроме этого, ребята получили издание Конституции России и тематические сувениры, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Получение первого паспорта — знаменательное событие для каждого. Уже более 3,6 тысячи юных москвичей получили свой первый документ в торжественной обстановке во флагманских офисах „Мои документы“», — рассказала она.

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Ракова добавила, что также для гостям мероприятия показали экспозицию «Москва — с заботой об истории», а каждый желающий мог принять участие в мастер-классе «Письмо в будущее» и написать послание самому себе.

Для того, чтобы получить свой первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо оставить заявку на mos.ru за 30 дней до мероприятия.

Ранее церемонию вручения провели в Воскресенке. Паспорта получили еще 14 подростков.