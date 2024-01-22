Москва 22 января 2024, 17:17 Более трех миллионов исследований качества воды провели в Москве за год Бирюков: более 3 миллионов анализов качества воды провели в Москве в 2023 году Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Свыше трех миллионов различных исследований качества воды провели в Москве в 2023 году. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Ежедневно мегаполис потребляет почти три миллиона кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

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По его словам, состояние водопроводной воды проверяют по 184 показателям.

В пресс-службе комплекса добавили, что контроль качества начинают с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине. Помимо этого, на станциях водоподготовки и в распределительной сети действуют свыше 500 автоматических анализаторов, которые отслеживают изменения показателей круглосуточно.

Также в 2023 году специалисты заменили 70 задвижек на московском водопроводе.