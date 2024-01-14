Москва 14 января 2024, 11:08 Более трех десятков домов в составе рабочих поселков обновили в Москве Капитальный ремонт свыше 30 домов в составе рабочих поселков провели в Москве Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Москве капитально отремонтировали больше 30 зданий, входящих в состав рабочих поселков. Специалисты воссоздали кирпичную кладку, привели в порядок фасады и обновили балконы, сохранив исторический облик домов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В частности, дому на Мантулинской 1930 года постройки удалось вернуть первоначальный оттенок цвета. Строители обновили лицевую часть здания, восстановили поврежденную кирпичную кладку, а также обработали антигрибковым составом места скопления влаги.

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На Большой Почтовой в пятиэтажке в стиле конструктивизма 1927 года постройки отремонтировали балконы, откосы, отливы. Обновили фасад и крышу, а также покрасили внешние стены.

В здании 1929 года, расположенном на Малой Семеновской, обновили цоколь и балконы, отремонтировали входные группы, установили новые водосточные трубы и привели в порядок откосы.

В прошлом году капитальный ремонт охватил почти 40 домов в составе рабочих поселков.

В САО Москвы в районе Сокол также обновили дом Радиокомитета. Его возвели в 1935 году для работников радиовещания.