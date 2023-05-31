Москва 31 мая 2023, 12:22 Более сотни ветхих домов расселили в Москве по реновации Заммэра Бочкарев: свыше сотни старых домов по реновации расселили в Москве с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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Темпы расселения домов по реновации в столице увеличились в два раза. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

С января по май этого года по реновации в столице удалось расселить 102 старых дома — это вдвое больше, чем в 2022 году. Расселенные ветхие жилые здания находятся в 41 районе 11 округов Москвы.

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По словам Бочкарева, с начала реновации в общей сложности жильцы 463 домов переехали в новостройки.

«Все жители получили современные квартиры в новых домах, возведенных по стандартам программы реновации», — добавил заммэра.

Сегодня по программе реновации в Москве на всех подобранных площадках проектируют или строят более 400 жилых объектов. В частности, 208 домов возведут на месте старых пятиэтажек, рассказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Ранее две новостройки на севере Москвы передали под заселение по реновации.