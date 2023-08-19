Москва 19 августа 2023, 16:40 Более шести сотен школ, детсадов и поликлиник построят в Новой Москве к 2035 году Мэр Собянин: в ТиНАО к 2035 году построят более 600 объектов социнфраструктуры Проектное решение / Сайт мэра и правительства Москвы

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К 2035 году на территории ТиНАО возведут порядка 600 объектов социальной инфраструктуры. О планах по постройке школ, детских садов и медучреждений для жителей района рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в поселении Кленовском к концу этого года за счет городского бюджета сдадут учебный корпус на 300 детей, а в Щербинке — школу на 700 учеников.

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Собянин также указал на большой вклад в социальное развитие региона столичных инвесторов. В 2024 году в Новой Москве планируют открыть более двадцати образовательных учреждений и больницу для взрослых и детей, все эти объекты будут реализованы благодаря инвестициям.

«Они сразу закладывают в проекты объекты образования, спортивные центры, медицинские учреждения. На баланс города передают их с полным набором оборудования, мебели и благоустроенной территорией», — написал мэр.

Ранее глава города рассказал о социальном развитии трех районов на севере и северо-западе Москвы — Куркина, Митина и Молжаниновского.