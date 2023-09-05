Москва 05 сентября 2023, 17:23 Более шести миллионов человек посетили Северный речной вокзал в Москве за три года Ликсутов: свыше 6 млн человек посетили Северный речной вокзал после реставрации Сайт мэра и правительства Москвы

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Северный речной вокзал в Москве открыли после двухлетней реставрации 5 сентября 2020 года, в День города. За это время его посетили больше шести миллионов человек, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Северный речной вокзал символизирует стремительное развитие речного транспорта Москвы. В отреставрированном здании есть все необходимое для удобства пассажиров. А теплоходы от причалов ходят в 30 городов и туристических центров России», — уточнил он.

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Ликсутов отметил, что причалы вокзала встретили и проводили более 3,6 тысячи круизных судов, которые перевезли 650 тысяч пассажиров.

Руководитель дептранса добавил, что также на вокзале проводят общегородские праздники и масштабные фестивали. За три года для москвичей и туристов организовали более 950 бесплатных мероприятий.

Ранее пять причалов установили на втором маршруте речного транспорта в Москве. Он пройдет от «Печатников» до «ЗИЛа».