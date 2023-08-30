Москва 30 августа 2023, 10:47 Более семи тысяч москвичей получили ключи от новых квартир на северо-западе столицы Около 7,2 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-западе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках реализации программы реновации ключи от новых квартир на северо-западе Москвы получили более семи тысяч жителей. Они переехали из 36 старых домов. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Больше всего правообладателей новых квартир появилось в Северном Тушине — более 2,3 тысячи человек, в Хорошево-Мневниках — 2,2 тысячи и в Щукине — одна тысяча москвичей», — рассказал он.

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Всего с начала реализации программы реновации в новостройки на северо-западе столицы переехали около 7,2 тысячи жителей, еще почти 200 человек находятся в процессе оформления документов. В этом округе в программу вошел 431 дом.

Ранее жителям столицы сообщили, что жилое здание на 354 квартиры по реновации построят на северо-западе Москвы.