Москва 06 сентября 2023, 16:18 Более полутора миллиона москвичей посетили курсы и вебинары в «Технограде» Сергунина: более 1,5 миллиона москвичей прошли обучение в «Технограде» за 5 лет Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

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За пять лет 1,5 миллиона москвичей прошли обучение по программам «Технограда». За это время разработали больше 1,1 тысячи профориентационных и образовательных программ более чем по 40 направлениям, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«С 2018 года курсы, мастер-классы, вебинары и другие мероприятия комплекса посетили больше 1,5 миллиона человек. Здесь москвичи осваивают новые специальности, повышают квалификацию, приобретают различные навыки», — уточнила она.

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Вице-мэра отметила, что подготовкой образовательных программ занимаются методисты комплекса и преподаватели. Специалисты из профильных компаний и учебных центров курируют множество направлений, в том числе в сфере информационных технологий, гастрономии, строительства, обслуживания станков и автомобилей.

Кроме того, у участников программ «Технограда» есть возможность практиковаться в мастерских с современным оборудованием. Для стажировки установили один из самых мощных в стране фотограмметрических сканеров, технику для профессиональных телевизионных студий и электронный микроскоп. В образовательные программы вносят изменения и дополняют, учитывая актуальные тенденции на рынке труда. Занятия проводят по тем направлениям, где не хватает специалистов.

Ранее московские рестораторы заявили о нехватке поваров и барменов. Дефицит персонала спровоцировало ослабление курса рубля и снижение интереса к профессии.