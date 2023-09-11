Москва 11 сентября 2023, 12:29 Более полумиллиона человек за пять лет присоединились к программе «Московское долголетие» Свыше 500 тысяч человек за пять лет присоединились к «Московскому долголетию» Сайт мэра и правительства Москвы

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За пять лет существования проекта «Московское долголетие» к нему успели присоединиться более полумиллиона жителей столицы. Об этом рассказали на сайте мэра города.

На сегодняшний день почти 1300 различных организаций по всей Москве — вузы, парки, школы, спортивные и культурные центры, библиотеки и другие площадки — принимают участников проекта на различных занятиях по сорока возможным направлениям.

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В пресс-службе столичной мэрии добавили, что «Московское долголетие» позволяет пожилым жителям столицы знакомиться с IT, учить иностранные языки, заниматься спортом — скандинавская ходьба, фитнес, — изучать ландшафтный дизайн, психологию, бьюти-сферу и многие другие направления, которые ведут настоящие профессионалы.

Как напомнили на сайте мэра, проект с 2019 года расширился — в столице открылись первые центры «Московского долголетия», где каждый участник не только может найти себе кружок по интересам, но и организовать собственную группу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил важность активной роли старшего поколения в социальной сфере Москвы. Глава города отметил эффективность проекта «Московское долголетие», опыт которого начали успешно перенимать другие регионы.