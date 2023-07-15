Москва 15 июля 2023, 13:56 Более полумиллиарда поездок совершили по МЦД с момента запуска диаметров Собянин: на маршрутах МЦД зафиксировали около 620 тысяч поездок в день Сайт мэра и правительства Москвы

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На маршрутах МЦД каждый день пассажиры совершают примерно 620 тысяч поездок. За 3,5 года их количество на МЦД внутри города увеличилось вдвое. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«D1 и D2 связали больше 40 районов столицы и несколько городов Подмосковья, стали основой транспортного каркаса Московского региона», — уточнил он.

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Глава города отметил, что благодаря диаметрам связь Москвы с Подмосковьем стала лучше, а также их можно считать аналогом метро для передвижения по столице. Помимо этого, становится больше людей, которые предпочитают диаметры метро, наземному транспорту и личным машинам. Популярность МЦД растет из-за высокого уровня комфорта.

Собянин добавил, что парк поездов на обоих диаметрах полностью обновили. Сейчас специалисты продолжают развивать современные московские вокзалы с удобными пересадками между разными видами транспорта.

В этом году планируют запустить D3, чтобы соединить Зеленоград и Раменское, и D4 — Апрелевку и Железнодорожный. Количество станций МЦД возрастет больше чем вдвое.

Ранее мэр Москвы сообщил, что МЦД-4 запустят уже этой осенью.