Москва 14 июля 2023, 10:44 Более половины монтажных работ выполнили на набережной Южного речного вокзала в Москве Никифоров: начался монтаж трех павильонов на набережной Южного речного вокзала в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На набережной Южного речного вокзала начался второй этап благоустройства территории, который включает монтаж трех павильонов. Об этом сообщил замглавы столичного департамента капитального ремонта Михаил Никифоров.

Два из них будут использоваться для посадки и высадки пассажиров, а в третьем павильоне разместят диспетчерскую.

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Монтаж начался с устройства железобетонного фундамента с анкерами для крепления металлокаркасов и приямками для прокладки коммуникаций. После установки каркасов полы утеплили керамзитом и сделали полусухую стяжку. Во всех трех павильонах уложат напольную керамогранитную плитку.

Сейчас рабочие начали производить остекление и монтаж фасадных сэндвич-панелей. На последнем этапе в павильоны проведут электричество, водопровод, канализацию и выполнят отделочные работы.

В настоящее время завершили более половины работ. Один из павильонов установили еще на первом этапе работ. В нем проводят мероприятия по транспортной безопасности перед посадкой на суда.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. После более чем 20 лет он снова начал выполнять важную транспортную функцию. Отсюда пассажиры смогут отправиться в путешествие на круизных теплоходах в различные города и туристические центры России.

Кроме того, Южный речной вокзал стал современным общественным пространством. Там подготовили место для экспозиций Музея транспорта Москвы, а также начали проводить культурные мероприятия, спортивные тренировки и детские мастер-классы. На вокзале заработал ресторан, а на крыше создали смотровую площадку с видом на Москву-реку и парк «Остров мечты».

Ранее новый квиз, посвященный Южному речному вокзалу, анонсировали на сайте «Узнай Москву».