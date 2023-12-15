15 декабря 2023, 17:09
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве
Более 50% месячной нормы составил прирост снега с начала метели в Москве
Прирост снега с вечера четверга в Москве превысил 50% от месячной нормы. В отдельных районах города он составил от 18 до 23 сантиметров. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный комплекс городского хозяйства.
«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — отметили в пресс-службе.
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Коммунальщики непрерывно продолжают работы по ликвидации последствий снегопада. С прошлого вечера они пять раз промели проезжую часть и тротуары с последующей противогололедной обработкой. Особое внимание уделили подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и социальным объектам.
Кроме того, специалисты продолжают очистку от наледи крыш и водостоков, а также вывозят скопившийся во дворах и на дорогах снег.
Москвичам пообещали потепление уже в ближайшие выходные. Вместе с этим, выпавший снег полностью не растает, но значительно осядет.
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