Москва 24 апреля 2023, 03:00 Более миллиона цветов распустится на ВДНХ этой весной Мэрия Москвы: на ВДНХ весной распустится более миллиона цветов Freepik

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Более миллиона однолетних и многолетних цветов распустится этой весной на территории ВДНХ. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений. Среди них тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллы и крокусы. Всего здесь расцветет более миллиона многолетних и однолетних растений», — сказано в сообщении мэрии.

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Первыми зацвели цветы, высаженные зимой. Осенью специалисты по благоустройству высадили более полумиллиона луковиц 48 сортов. Уже сейчас зацвели фиолетовые крокусы, белые сциллы и ботанические тюльпаны.

В начале мая ожидается начало цветения белых тюльпанов около анфилады фонтанов, а на цветнике около фонтана «Дружбы народов» распустятся малиновые, карминные и белые тюльпаны. Последними начнут цвести махровые тюльпаны нескольких цветов.